Срочно помогите написать сказку на любую тему 6-7 предложений

Гость: Гость:

Застигнутый в степи проливным дождем, бежал еж и заметил вдруг змеиную нору. Сунул в нее голову и попросил хозяйку: — Впусти меня к себе, пожалуйста, до той поры, пока дождь не утихнет. Видя, как он продрог, змея пожалела ежа и впустила его в нору. Очутившись в норе, еж растянулся, развалился, важничая. И без того было тесно в змеином доме, а тут еще ежовые колючки, торчащие во все стороны, беспокоили змеенышей. Наконец дождь прекратился и змея сказала: — Еж, теперь ты можешь уйти, погода наладилась, да и ты отдохнул. Еж возразил на это: — Зачем торопиться? — Как же мне не спешить?— ответила змея и пояснила:— Твои острые иглы вконец измаяли моих детенышей. Тогда еж, бросив на змею враждебный взгляд, сказал: — Пусть уходит тот, чей покой нарушен, кому неуютно, а мне здесь и тепло, и удобно. Чем не житье!