Известно, что при разложении карбоната кальция CaСО3 образуется оксид кальция и уг??екислый газ. СКОЛЬКО молей оксида кальция получится,если одновременно образуется 10 моль углекислого газа?

Химия

Известно, что при разложении карбоната кальция CaСО3 образуется оксид кальция и уг??екислый газ. СКОЛЬКО молей оксида кальция получится,если одновременно образуется 10 моль углекислого газа?

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