Просклоняйте слова по падежам чистящее средство пожалуйста заранее спасибо
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Просклоняйте слова по падежам чистящее средство пожалуйста заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чистящее средство. ======================== И. п. Чистящее средство. Р. п. Чистящего средства. Д. п. Чистящему средству. В. п. Чистящего средства. Т. п. Чистящим средством. П. п. О чистящем средстве. ========================= Если не сложно, отметь как лучшее решение :^))
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