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Составить синквейн со словом Обида
Литература
Составить синквейн со словом Обида
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Мучение страдание боль тоска разлука рана горе
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