Спп примеры вид предложенич

Гость: Гость:

1. Оглушительный хохот долго колыхался в воздухе, будто чудовищные птицы хлопали громадными крыльями. (Пантелеев) 2. Как бывает грязным и застиранным бельё, так и вся светская жизнь казалась Грину застиранной. (Паустовский) 3. Лариска встала и не пошла, а поплыла к зеркалу, словно у нее на голове стакан с водой. (Антонов). 4. Чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. (Чехов) 5. Впереди виднелась белая пелена, будто река вышла из берегов. (А.Толстой) 6. Мы начали беседовать, как будто век были знакомы. (Пушкин) 7. Волны обхватывают палубу и сбивают людей с ног, точно это не люди-богочеловеки, а мусор и щепки. (Куприн) 8. Стали учиться писать, как раньше учились рисовать или делать реверансы. (Федин). 9. Чем ближе к цели была коляска, тем неприветлив становился Абогин.(Чехов) 10. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо. (Лермонтов) Сойдёт?