В какой стране была создана первая система парового отопления?
История
В какой стране была создана первая система парового отопления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1830 году появилась первая система парового отопления, которая использовала выхлопной пар паровой машины. Эту систему создали в Германии (в городе Плау ) на машиностроительном заводе.
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