В какой стране была создана первая система парового отопления?

История
В какой стране была создана первая система парового отопления?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1830 году появилась первая система парового отопления, которая использовала выхлопной пар паровой машины. Эту систему создали в Германии (в городе Плау ) на машиностроительном заводе.  

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма квадратов n простых чисел,каждое из которых больше 5,делиться на 6.Докажите ч??о и n делиться на 6 ПОМОГИТЕ СРОЧНО
Ответить
Математика
7x+5x=-48, 10y-7y=1,8, 6x- 0,8= 3x+2,2 решите пожалуйста ❤️
Ответить
Литература
Кратко охаракреризуйте героев из произведения "Недоросль" Заранее спасибо)))
Ответить
Русский язык
Напиши текст.Составь промышленные буквы там, где это необходимо. Выпиши из текста по три слова.1. с проверенными бесплатными гласными в корне.2.с п...
Ответить
Обществознание
Что такое мышление!!!СРОЧНО
Ответить