Что такое мышление!!!СРОЧНО
Обществознание
Что такое мышление!!!СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способность человека рассуждать, представляющая собою процесс отражения объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях
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