Sos!!Помогииииииииииитиите

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При изготовление писчего материала стебли папируса очищались от коры и разрезались вдоль. Получившиеся полоски раскладывали внахлест на ровной поверхности. На них выкладывали под прямым углом ещё один ряд полосок и помещали под пресс. После сушки лист папируса отбивали молотком. Затем получившиеся листы папируса склеивались в свитки (а в более позднее время - соединялись в книги (лат. codex). Сторона, на которой волокна шли горизонтально, была лицевой.