Sos!!Помогииииииииииитиите
История
Sos!!Помогииииииииииитиите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При изготовление писчего материала стебли папируса очищались от коры и разрезались вдоль. Получившиеся полоски раскладывали внахлест на ровной поверхности. На них выкладывали под прямым углом ещё один ряд полосок и помещали под пресс. После сушки лист папируса отбивали молотком. Затем получившиеся листы папируса склеивались в свитки (а в более позднее время - соединялись в книги (лат. codex). Сторона, на которой волокна шли горизонтально, была лицевой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите разгадать ребус Азбука 1 класс стр.50 Нарисована девочка с косами запята?? перед рисунком, дальше стоит знак вопроса И нарисован сук! За...
Математика
На отрезке a b длина 28 сантиметров отмечена точка P Так что AB меньше BC 6 сантиметров ??ему равен длина отрезка А Б