Sos!!Помогииииииииииитиите

История
Sos!!Помогииииииииииитиите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При изготовление писчего материала стебли папируса очищались от коры и разрезались вдоль. Получившиеся полоски раскладывали внахлест на ровной поверхности. На них выкладывали под прямым углом ещё один ряд полосок и помещали под пресс. После сушки лист папируса отбивали молотком. Затем получившиеся листы папируса склеивались в свитки (а в более позднее время - соединялись в книги (лат. codex). Сторона, на которой волокна шли горизонтально, была лицевой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
((33667*42-29667*42)/168+214*302-94)/151=
Ответить
Окружающий мир
Помогите разгадать ребус Азбука 1 класс стр.50 Нарисована девочка с косами запята?? перед рисунком, дальше стоит знак вопроса И нарисован сук! За...
Ответить
Математика
Вычислите удобным способом: 2,1 *6,3+2,1*3,7
Ответить
Математика
На отрезке a b длина 28 сантиметров отмечена точка P Так что AB меньше BC 6 сантиметров ??ему равен длина отрезка А Б
Ответить
Химия
Докажите химические свойтва KOH. Запишите уравнения в маликулярной и в ионном виде.
Ответить