На отрезке a b длина 28 сантиметров отмечена точка P Так что AB меньше BC 6 сантиметров ??ему равен длина отрезка А Б

Математика

На отрезке a b длина 28 сантиметров отмечена точка P Так что AB меньше BC 6 сантиметров ??ему равен длина отрезка А Б

Автор: Гость