На отрезке a b длина 28 сантиметров отмечена точка P Так что AB меньше BC 6 сантиметров ??ему равен длина отрезка А Б
Математика
На отрезке a b длина 28 сантиметров отмечена точка P Так что AB меньше BC 6 сантиметров ??ему равен длина отрезка А Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем условие:Пусть, отрезок РВ - х, тогда отрезок АР - (х-6). Записываем уравнение:х+(х-6)=28 смРаскрываем скобки:х+х-6=28Решаем уравнение:2х=28+62х=34 х=34:2х=17 см - длина отрезка РВ17-6=11 см - длина отрезка АРОтвет: отрезок РВ=17 см
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