Докажите химические свойтва KOH. Запишите уравнения в маликулярной и в ионном виде.
Химия
Докажите химические свойтва KOH. Запишите уравнения в маликулярной и в ионном виде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KOH - основание 1) Реакция с кислотой: KOH + HF = KF + H2O K+ + OH- + H+ + F- = H2O + K+ + F- H+ + OH- = H2O 2) Реакция с кислотным оксидом: 2KOH + Cl2O7 = 2KClO4 + H2O
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