Решите пожалуйста пример: 18! / (6! * 12!)=...
Математика
Решите пожалуйста пример: 18! / (6! * 12!)=...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:(6*12)=18/72=0,1111111=0,1 так как не делится пишем только 2 первые цифры но можно и три на выбор
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