Для записи письма был использован алфавит мощностью в 16 символов.Письмо состояло из 11 строк. В каждой строке вместе с пробелами было 50 символа.Сколько байт информации содержало письмо?

Информатика

Для записи письма был использован алфавит мощностью в 16 символов.Письмо состояло из 11 строк. В каждой строке вместе с пробелами было 50 символа.Сколько байт информации содержало письмо?

Автор: Гость