Для записи письма был использован алфавит мощностью в 16 символов.Письмо состояло из 11 строк. В каждой строке вместе с пробелами было 50 символа.Сколько байт информации содержало письмо?

Информатика
Для записи письма был использован алфавит мощностью в 16 символов.Письмо состояло из 11 строк. В каждой строке вместе с пробелами было 50 символа.Сколько байт информации содержало письмо?
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Ответ: 8800 (байт вроде)
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