Кратко охаракреризуйте героев из произведения "Недоросль" Заранее спасибо)))

Литература
Кратко охаракреризуйте героев из произведения "Недоросль" Заранее спасибо)))
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