В треугольнике ABC AC=BC=15, AB=18. Найдите cosA.

Геометрия
В треугольнике ABC AC=BC=15, AB=18. Найдите cosA.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем высоту СH, которая будет делить АВ пополам, так как высота проведенная на основание равнобедренного треугольника является и медианой. То есть CA = 9. Рассмотрим прямоугольный треугольник CHA. Относительно угла А прилежащий катет - AH, гипотенуза - AC. Тогда cosA = AH/AC = 9/15 = 3/5=0.6 
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