В треугольнике ABC AC=BC=15, AB=18. Найдите cosA.
Геометрия
В треугольнике ABC AC=BC=15, AB=18. Найдите cosA.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем высоту СH, которая будет делить АВ пополам, так как высота проведенная на основание равнобедренного треугольника является и медианой. То есть CA = 9. Рассмотрим прямоугольный треугольник CHA. Относительно угла А прилежащий катет - AH, гипотенуза - AC. Тогда cosA = AH/AC = 9/15 = 3/5=0.6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма квадратов n простых чисел,каждое из которых больше 5,делиться на 6.Докажите ч??о и n делиться на 6 ПОМОГИТЕ СРОЧНО