|-12,8|-|-51/4|помогите решить

Математика
|-12,8|-|-51/4|помогите решить
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Гость:
Всё решенье на картинке ,удачи¡¡¡¡¡》》》
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