Упростите алгебраическое выражение 3(1,2x + 3y) -2(0,3x -13y) и найдите его значение при x=1,5

Гость: Гость:

3(1,2x+3y)-2(0,3x-13y)=3,6x+9y-0,6x+26y=3x+35yНайти значение этого выражения можно только зная значения x и y, а у тебя почему-то только х:при х=1,53x+35y = 3*1,5 +35y=4,5+35y