Найдите центростремительное ускорение автомобиля на этом участке. автомобиль дв??жется по закругленному участку шоссе радиусом 50 м с постоянной по модулю скорости 36 км ч. Найти центро стримительное ускорение

Физика

Найдите центростремительное ускорение автомобиля на этом участке. автомобиль дв??жется по закругленному участку шоссе радиусом 50 м с постоянной по модулю скорости 36 км ч. Найти центро стримительное ускорение

Автор: Гость