Найдите центростремительное ускорение автомобиля на этом участке. автомобиль дв??жется по закругленному участку шоссе радиусом 50 м с постоянной по модулю скорости 36 км ч. Найти центро стримительное ускорение

Физика
Найдите центростремительное ускорение автомобиля на этом участке. автомобиль дв??жется по закругленному участку шоссе радиусом 50 м с постоянной по модулю скорости 36 км ч. Найти центро стримительное ускорение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=36 км/ч = 10 м/с a=V²/R = 10²/50=2 м/с²
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