Решите пожалуйста уравнение(желательно поясняя каждое действие) х+2=2х+0,5

Алгебра
Решите пожалуйста уравнение(желательно поясняя каждое действие) х+2=2х+0,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+2=2x+0,5 Числа в одну сторону, буквы в другую, и знаки меняем на противоположные x-2x=0.5-2 x=-1.5
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