Помогите решить 2 плиззззз
Математика
Помогите решить 2 плиззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(432+y)-89=724 432+y=724+89 432+y=813 y=813-432 y=318
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