Подпишите пожалуйста, чем выражены главные и зависимые слова 1) просторы Волги 2)дверь школы 3)род дворян 4)наследство отца 5)склад пороха 6)скамейка из дерева 7)душа собаки 8)столик из дерево 9)в родительском доме 10)ку...

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Подпишите пожалуйста, чем выражены главные и зависимые слова 1) просторы Волги 2)дверь школы 3)род дворян 4)наследство отца 5)склад пороха 6)скамейка из дерева 7)душа собаки 8)столик из дерево 9)в родительском доме 10)куханая дверь 11)жизненная цель 12)актёрская искусство 14)сарай для дров
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) существительное, существительное 2) существительное, существительное  3)существительное, существительное 4) существительное, существительное 5) существительное, существительное 6) существительное, существительное 7) существительное, существительное 8) существительное, существительное 9)прилагательное,существительное 10) прилагательное, существительное 11) прилагательное, существительное 12) прилагательное, существительное 11) существительное, существительное
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