Фирма за 30 дней должна была сшить 2400 пиджаков. На выполнение заказа были взяты доп??нительные люди, поэтому в день шили на 20 пиджаков больше,чем планировали.На сколько дней раньше срока был выполнен этот заказ?

Математика

Фирма за 30 дней должна была сшить 2400 пиджаков. На выполнение заказа были взяты доп??нительные люди, поэтому в день шили на 20 пиджаков больше,чем планировали.На сколько дней раньше срока был выполнен этот заказ?

Автор: Гость