Помонюгите зарание спасибо

Биология
Помонюгите зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обмен веществ это метаболизм это реакция которая происходит для поддержания жизни результат деления материнской клетки и образование новых дочерних непосредственно рост клетки за счет повышения количества субъединиц что знаю, то написала
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