Как решить 5/12-2/9=15/36-8/36? От куда взялись15/36 не пойму нужен полный ответ?
Математика
Как решить 5/12-2/9=15/36-8/36? От куда взялись15/36 не пойму нужен полный ответ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 это общий знаменатель, т.е. это число делится на знаменатель первой и второй дроби без остатка. Получается 7/36
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