Ширина прямоугольного участка земли 47м, а его длина Х м.Чему равен периметр этого ??частка?Помогите пожалуйста!)*Очень нужно!)
Математика
Ширина прямоугольного участка земли 47м, а его длина Х м.Чему равен периметр этого ??частка?Помогите пожалуйста!)*Очень нужно!)
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Формула периметра прямоугольника P=(a+b)*2 P=(x+47)*2
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