Ширина прямоугольного участка земли 47м, а его длина Х м.Чему равен периметр этого ??частка?Помогите пожалуйста!)*Очень нужно!)

Математика

Ширина прямоугольного участка земли 47м, а его длина Х м.Чему равен периметр этого ??частка?Помогите пожалуйста!)*Очень нужно!)

Автор: Гость