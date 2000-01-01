сочинение любви и верности в Повести о Петре и Февронии Муромских

Гость: Гость:

Недавно я прочла повесть о Петре и Февронии. Мне очень понравилось это произведение! Одну из главных героинь – Февронию нашел в простой крестьянской избе посланец Муромского князя Петра, за¬болевшего от ядовитой крови убитого им змея. В бедном крестьянском платье Феврония сидела за ткацким станком, а перед ней скакал заяц. Ее вопросы и ответы, ее тихий и мудрый разговор ясно показывают, что она умна. Посланец же не понимал её речей. Феврония обещает помочь князю при одном условии: «Моё слово таково: если не буду его супругой, нечего мне и лечить его». Князь же Пётр пренебрёг её словами, подумав «Как князю взять в жёны дочь древолаза?» А сам послал к ней сказать: -Пусть лечит, если излечит, то я возьму её в жёны. Когда ей сказали слова князя, она взяла маленький сосуд, почерпнула хлебной закваски, дунула на неё и сказала: -Истопите князю баню и пусть помажет этой мазью свои струпья и язвы, но один струп пусть оставит, и будет здоров. Князь затопил баню, намазал все струпья и язвы мазью и как сказала Феврония оставил один струп. Все болячки действительно прошли, но Февронию в жёны он не взял, из-за её низкого рода. Поехал князь домой и был совсем здоров. Но от непомазанного струпа с первого же дня стали расходиться струпья на теле его, и вскоре он вновь покрылся язвами и струпьями. Опять поехал он к Февронии за исцелением. Феврония же, не гневаясь, сказала: -Будет мне супругом, будет исцелён. Тогда князь дал ей твёрдое слово, что возьмёт её в жёны. После того как князь был исцелён, несмотря на социальные препятствия, князь женился на Февронии. Их любовь не считалась с мнением окружающих. Жены бояр невзлюбили Февронию и требовали ее изгнания. Князь Петр отказался от княжества и ушёл вместе с женой. Сила любви Февронии так велика, что палки, воткнутые в землю, по ее благословению расцветают, превращаясь в деревья. Крошки хлеба в ее ладони обращаются в зерна священного ладана. Их не может разлучить даже смерть. Когда Петр и Феврония почувствовали приближение смерти, они стати просить у бога, чтобы он дал им умереть в одно время, и приготовили для себя общий гроб. После того они приняли монашество в разных монастырях. И вот, когда Феврония вышивала для храма богородицы «воздух» , Петр послал к ней гонца сказать, что он умирает, и просил ее умереть вместе с ним. Но Феврония просит дать ей время: -Подожди, господине, дошью я покров в святую церковь. Вторично он посылает к ней: - Ещё не долго могу ждать тебя. И третий раз послал к ней: -Уже час мой настал, не могу больше ждать тебя. Она же заканчивала «воздух», только у одного святого не вышила ризы. Кончив вышивать лицо, воткнула в покров иглу и обматала вокруг неё нитку, которой шила, и послала к блаженному Петру, о том, что она готова умереть всместе с ним. Помолившись, предали они оба вместе чистые свои души, в руки Божии месяца июня в двадцать пятый день. Люди похоронили Петра внутри города, в соборной церкви Пречистой Богородицы, а Февронию-вне города, в женском монастыре, в церкви Воздвижения. И сделали им отдельные гробы и положили их врозь. Общий же гроб, который они преказали истесать из единого камня, остался стоять пустым в соборной церкви внутри города. Наутро люди увидели, что их гробы пусты, и тела их обретаются внутри города, в соборной церкви, в едином гробу. Эта повесть мне напоминает добрую сказку с хорошим концом: «…И жили они долго, счастливо и умерли в один день