2 закон Ньютона и формулы

Физика
2 закон Ньютона и формулы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 закон Ньютона - механическое движения _. _ а = F/m _ a - ускорение тела _ F -сила m- масса ма=F dp/dt=F p=mu-импульс u-скорость t-время ma=kF k-коэффицент
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