2 закон Ньютона и формулы
Физика
2 закон Ньютона и формулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 закон Ньютона - механическое движения _. _ а = F/m _ a - ускорение тела _ F -сила m- масса ма=F dp/dt=F p=mu-импульс u-скорость t-время ma=kF k-коэффицент
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите какой из фразеологизмов имеет следующее значение.успешно справится с делом А. ни свет ни заря В. НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ С. БИТЬ БАКЛУШ...
Қазақ тiлi
Английский язык
Помогите написать слова в степени сравнения прилагательных:dirty, little, cold, famous. нужно поставить в степень сравнения
Русский язык
ЭССЕ Я пытался представить себе, что это значит - не уметь читать, я пытался вообр??зить себя на месте этого человека. Вот он берет газету - и ни...