Изложение Нақыл сөздер

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Накыл создор это в библии есть раздел называется притчи. это такие умные высказывания: мудрый сердцем примет заповеди, а того, у кого глупые уста, затопчут. книгу притчи написал царь Соломон. У которого мудрость была от Иеговы Бога. Сын Давида.