Объясните термины и понятия:Реформация, революция, обмирщение сознания, лютеранс??ая церковь, протестант.

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Объясните термины и понятия:Реформация, революция, обмирщение сознания, лютеранс??ая церковь, протестант.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реформация - это исправление,преобразование. Революция - переворот,изменение. Обмирщение сознания - это когда власти заботятся и думают об улучшении жизни своих подданных. Лютеранская церковь - это собрание людей, глубоко затронутых событиями жизни, смертью и воскресением Иисуса Христа. Протестант - это тот, кто выступает против католицизма и его традиционных доктрин.
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