Характеристика не состоит из 4-5 слов

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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНОГО ОТРЕЗКА 4-5 ЛЕТ Социальная ситуация развития ребенка 4-5 лет характеризуется появлением новой формы общения со взрослым: внеситутивно-познавательной. Ребенку уже мало просто внимания взрослого, ему уже недостаточно одной совместной деятельности. Содержание общения становится внеситуативным, т. е. выходящим за рамки непосредственно данной ситуации. Благодаря развитию речи дошкольник уже может общаться не только по поводу того, что прямо сейчас перед глазами, но и по поводу того, что только представляется. Общение в 4 - 5 лет становится более отвлеченным, «теоретическим» . Ребенок начинает задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда называю "почемучками". Это происходит потому, что ведущий мотив такого общения - познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет источник знаний, способный ответить на все вопросы. Воображение играет исключительную роль в психической жизни дошкольника. Отдельные предпосылки воображения складываются еще в раннем возрасте, однако наиболее интенсивно оно развивается именно а дошкольном возрасте. Дошкольник создает в игре воображаемую ситуацию, развивает ее, экспериментирует. Значительный шаг в развитии воображения связан с усвоением речи, задержки в речевом развитии всегда ведут к недоразвитию воображения ребенка. К 4 - 5 годам в процесс воображения включается планирование. Ребенок планирует один шаг своих действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует следующий шаг. Можно сказать, что изменяется системное место воображения в общей структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного возраста становится способен действовать в плане общих представлений. Мышление ребенка 4 лет перестает быть наглядно- действенным, оно освобождается от непосредственной ситуации. Это дает возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте. Ребенок может устанавливать простые причинно- следственные отношения между событиями и явлениями. В данном возрасте психические процессы становятся более опосредованными в качестве специфических средств восприятия выступают сенсорные эталоны, а в качестве средств образного мышления - наглядные модели. Данный возраст переломный в опосредовании психических процессов, в 4 - 5 лет резко возрастает речевая опосредованность мышления и восприятия. Для данного возрастного отрезка характерно значительное увеличение активности и самостоятельности познавательной деятельности детей.