Как 347×225 в столбик

Математика
Как 347×225 в столбик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так как на картике
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