Составьте в тетради схему ,,виды географических карт".
География
Составьте в тетради схему ,,виды географических карт".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карты делятся на-географические атласы,топографические карты,тематические карты,топологические карты.А так же в современное время очень популярны географические информационный системы-ГИС.
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