В каких случиях сегодня используется ОС с интерфейсом командной строки
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В каких случиях сегодня используется ОС с интерфейсом командной строки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тех случаях, когда не требуется работать с графикой. Например, маршрутизация пакетов (по сети, интернету; маршрутизацию может выполнять и обычный компьютер).
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