Атом какого элемента легко присоединяет электроны

Химия
Атом какого элемента легко присоединяет электроны
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Гость:
Легче всего присоединяет к себе электроны других элементов фтор (F)
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