Приготовься таким способом написать слова.Но сначала в звуковых записях укажи уд??рение и отметь,гдепри письме буквами будут орфограммы. [кур'ица]. [п'ирок]. [катл'эта]. [[мандар'ин]. [алад'й'и]. [канф'эта]. Запиши слова с окош...
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Приготовься таким способом написать слова.Но сначала в звуковых записях укажи уд??рение и отметь,гдепри письме буквами будут орфограммы. [кур'ица]. [п'ирок]. [катл'эта]. [[мандар'ин]. [алад'й'и]. [канф'эта]. Запиши слова с окошками.называй буквы которые будут спорить.по словарю Выбери буквы испиши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курица ударение а,котлета ударение,мандарин ударение и,оладий,ударение а,конфета ударение а.
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