Богослужебное название дня,в который каждый код в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит чудо схождение Благодатного огня. А.Благовещение Пресвятой Богородицы Б.Великая Суббота В.Крестопоклонна...

Право
Богослужебное название дня,в который каждый код в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит чудо схождение Благодатного огня. А.Благовещение Пресвятой Богородицы Б.Великая Суббота В.Крестопоклонная неделя Г.Торжество Православия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б - Великая суббота (проще говоря, Пасха)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Кто изобрел первую машину работающую по программе?помогите пж срочно надо заране?? спасибо!!!
Ответить
Математика
Если две прямые нн имеют общих точек то они параллельны?
Ответить
Химия
Атом какого элемента легко присоединяет электроны
Ответить
Алгебра
Отметьте на координатной прямой числовой промежуток (3;6]
Ответить
Русский язык
Проверочные слова творожный,похвалили,гроза,поля,скворец,говорит,стальной,стран??,ковер,садовник,закричали,печла,стрела,лесной,стена,движение,бегун...
Ответить