Богослужебное название дня,в который каждый код в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит чудо схождение Благодатного огня. А.Благовещение Пресвятой Богородицы Б.Великая Суббота В.Крестопоклонна...

Право

Богослужебное название дня,в который каждый код в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит чудо схождение Благодатного огня. А.Благовещение Пресвятой Богородицы Б.Великая Суббота В.Крестопоклонная неделя Г.Торжество Православия

Автор: Гость