Богослужебное название дня,в который каждый код в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит чудо схождение Благодатного огня. А.Благовещение Пресвятой Богородицы Б.Великая Суббота В.Крестопоклонна...
Право
Богослужебное название дня,в который каждый код в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит чудо схождение Благодатного огня. А.Благовещение Пресвятой Богородицы Б.Великая Суббота В.Крестопоклонная неделя Г.Торжество Православия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б - Великая суббота (проще говоря, Пасха)
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