Если две прямые нн имеют общих точек то они параллельны?
Математика
Если две прямые нн имеют общих точек то они параллельны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего вертикальны
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