Если две прямые нн имеют общих точек то они параллельны?

Математика
Если две прямые нн имеют общих точек то они параллельны?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего вертикальны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Атом какого элемента легко присоединяет электроны
Ответить
Алгебра
Отметьте на координатной прямой числовой промежуток (3;6]
Ответить
Русский язык
Проверочные слова творожный,похвалили,гроза,поля,скворец,говорит,стальной,стран??,ковер,садовник,закричали,печла,стрела,лесной,стена,движение,бегун...
Ответить
Русский язык
Приготовься таким способом написать слова.Но сначала в звуковых записях укажи уд??рение и отметь,гдепри письме буквами будут орфограммы. [кур'ица]....
Ответить
История
Что случилось в 1934 году?
Ответить