Эссе "Сочинение" на тему "Какую роль в совершенствовании моей речи сыграло изучение темы "Словосочетание"

Гость: Гость:

Совсем недавно мы изучили словосочетание. Это сыграло большую роль в совершенствовании моей речи. С их помощью можно составлять предложения, тексты, рассказы! Словосочетания сделали нашу речь более распространенной и точной. Они помогают нам совершенствовать наш язык, высказывать свою точку зрения, так, чтобы окружающие нас поняли. Без словосочетаний наша речь лишилась бы красок, точности передачи, без них ее бы не существовало.