Эссе "Сочинение" на тему "Какую роль в совершенствовании моей речи сыграло изучение темы "Словосочетание"

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Эссе "Сочинение" на тему "Какую роль в совершенствовании моей речи сыграло изучение темы "Словосочетание"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совсем недавно мы изучили словосочетание. Это сыграло большую роль в совершенствовании моей речи. С их помощью можно составлять предложения, тексты, рассказы! Словосочетания сделали нашу речь более распространенной и точной. Они помогают нам совершенствовать наш язык, высказывать свою точку зрения, так, чтобы окружающие нас поняли. Без словосочетаний наша речь лишилась бы красок, точности передачи, без них ее бы не существовало.
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