Найдите значение коэффицента a и b в уравнении ax+by-15=0, если известно, что каждая из пар чисел (0;3) и (-5;0) является решением уравнения

Алгебра
Найдите значение коэффицента a и b в уравнении ax+by-15=0, если известно, что каждая из пар чисел (0;3) и (-5;0) является решением уравнения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а*0+в*3-15=03в=15в=5-5*а+0*в-15=0-5а=15а=-3

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