Найдите значение коэффицента a и b в уравнении ax+by-15=0, если известно, что каждая из пар чисел (0;3) и (-5;0) является решением уравнения

Алгебра

Найдите значение коэффицента a и b в уравнении ax+by-15=0, если известно, что каждая из пар чисел (0;3) и (-5;0) является решением уравнения

Автор: Гость