Что делают Египтяне чтобы орошать поля?
История
Что делают Египтяне чтобы орошать поля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы поднять воду на участки, не заливаемые Нилом, египтяне пользовались шадуфом. К столбу прикреплялась поперечная жердь. На одном ее конце находилось кожаное ведро, на другом, для противовеса,— камень. При помощи шадуфа египтяне наполняли каналы водой, которая, растекаясь, поила корни растений. ...
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