Что делают Египтяне чтобы орошать поля?

Гость: Гость:

Чтобы поднять воду на участки, не заливаемые Нилом, египтяне пользовались шадуфом. К столбу прикреплялась поперечная жердь. На одном ее конце находилось кожаное ведро, на другом, для противовеса,— камень. При помощи шадуфа египтяне наполняли каналы водой, которая, растекаясь, поила корни растений. ...