Сочинение публицистического стиля на тему прогулки с друзьями

Гость: Гость:

Мы с моим другом Сашкой лучшие на свете друзья. Мы знакомы очень давно. Мы дружим с детского садика, куда нас привели мамы, когда нам было по три года. Когда его только привели - мы сначала не подружились, просто группа была большая, и я сразу не со всеми познакомился. А подружились, когда стали играть машинками, оказалось, что мы из дома взяли две одинаковые машины: только у моей машинки была трещинка, а у его - нет. Так мы и подружились, играли вместе в детском саду на прогулке и в группе. Потом спустя какое то время наши мамы познакомились, и мы иногда гуляли после детского сада и вместе отмечали дни рождения. Однажды, когда мы были в первом классе, папа повез нас в музей естествознания, мы ходили по разным залам, рассматривали животных, нам очень понравилось. После музея папа отвел нас в кафе, поесть мороженного. Нам было очень весело и вкусно. Еще мы ездили все в парк Горького кататься на аттракционах. Нас было много я, мама и папа, сестра Дашка, еще Сашка и его мама, и папа, брат Андрей и сестра Катька. Самое веселое было кататься на машинках. Мы врезались друг в дружку, догоняли друг друга и визжали от радости. Было замечательно – это один из самых веселых моментов в моей жизни. Мы много гуляли, много ели пиццу и картошку фри, пили Коку, и ели сладкую вату. А летом мы вместе поехали к нам на дачу – я, Сашка и Дашка. У нас на даче живет бабушка и дедушка. Деда учил нас ловить рыбу. У нас есть пруд и нужно встать пораньше, а накануне не забыть накопать червей. Я поймал три рыбки, Сашка пять, а Дашка просто бегала и ловила бабочек сачком, она маленькая ей пока только четыре года. После рыбалки и обеда мы ходили за грибами, мы чуть не перепутали настоящие опята с ложными опятами, но дедушка очень хорошо в них разбирается. Так мы проводили все лето или на рыбалке, или в лесу, или просто катались на лодке по реке. Было веселое лето.