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-18 +4x= -6 решите срочно
Математика
-18 +4x= -6 решите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х=18-6 4х=12 х=12:4 х=3
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