Определите какой из фразеологизмов имеет следующее значение.успешно справится с делом А. ни свет ни заря В. НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ С. БИТЬ БАКЛУШИ Д. ХВАТАТЬ С НЕБА ЗВЁЗДЫ.

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Определите какой из фразеологизмов имеет следующее значение.успешно справится с делом А. ни свет ни заря В. НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ С. БИТЬ БАКЛУШИ Д. ХВАТАТЬ С НЕБА ЗВЁЗДЫ.

Автор: Гость