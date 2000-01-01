1) Периметр параллелограмма АВСД равен 42 см. Найдите стороны параллелограмма, если две стороны относятся как 3:4 2) На стороне EF параллелограмма DEFM взята точка С так, что DE=EC. А) Докажите, что DC- биссектриса угла EDM....

Геометрия

1) Периметр параллелограмма АВСД равен 42 см. Найдите стороны параллелограмма, если две стороны относятся как 3:4 2) На стороне EF параллелограмма DEFM взята точка С так, что DE=EC. А) Докажите, что DC- биссектриса угла EDM. Б) Найдите периметр параллелограмма, если CF= 13 см, FM= 6 см.

Автор: Гость