1) Периметр параллелограмма АВСД равен 42 см. Найдите стороны параллелограмма, если две стороны относятся как 3:4 2) На стороне EF параллелограмма DEFM взята точка С так, что DE=EC. А) Докажите, что DC- биссектриса угла EDM....
Геометрия
1) Периметр параллелограмма АВСД равен 42 см. Найдите стороны параллелограмма, если две стороны относятся как 3:4 2) На стороне EF параллелограмма DEFM взята точка С так, что DE=EC. А) Докажите, что DC- биссектриса угла EDM. Б) Найдите периметр параллелограмма, если CF= 13 см, FM= 6 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пусть одна часть равна х, тогда АВ=3х, ВС=4х.14х=42, По условию 3х+4х+3х+4х=42, 14х=42, х=42/14=3. АВ=3·3=9 см; ВС=4·3=12 см. Ответ: АВ=9 см; ВС=12 см; СD=9 см; АD=12 см. 2) ΔDЕС - равнобедренный; DЕ=ЕС (по условию); Углы при основании равны ∠ЕDС=∠ЕСD. ∠ЕСD=∠СDМ ( ЕF║DМ; СD - секущая, углы разносторонние равны). ∠ЕDС=∠СDМ, значит DС делит угол на две равные части, DС - биссектриса угла ЕОМ. Ч.Т.Д. 3) смотри рисунок 3) DЕ=ЕС= FМ=6 см. ЕF= 6+13=19 см. Стороны параллелограмма равны 19 см и 6 см. Р(DЕFМ)=2(19+6)=50 см.
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