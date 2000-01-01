Определите длину волны, на которую настроен колебательный контур приемника, если его ёмкость 5 нф, а индуктивность 50 мкГн

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По формуле Томсона найдем период колебаний контура T = 2*π*√(L*C) = 2*π*√(50*10⁻⁶*5*10⁻⁹)=3,16*10⁻⁶ c Длина волны: λ=с*T=3*10⁸*3,14*10⁻⁶ = 942 метра (здесь с - скорость электромагнитной волны, не путать с С - емкостью!)