Как решить пример 16,92 разделить на 4,23

Математика
Как решить пример 16,92 разделить на 4,23
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо перенести запятую, т.е. 1692/23 (ЗАПЯТАЯ ПРЕНОСИТЬСЯ ВПРАВО НА СТОЛЬКО ЗНАКОВ, СКОЛЬКО ЗНАКОВ В ДЕЛИТЕЛИ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ) мы имеем право делить только на число
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