Как решить пример 36*1008 в столбик

Математика
Как решить пример 36*1008 в столбик
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Гость:
1008 36 36288  ответ:36288
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