Старый лесник шел по лесу.У лесной тропы он нашел лисью нору.Из норы вылезли лисят??. Лисицы не было. Она ушла за кормом.Старик поймал одного лисенка.Он положил его в мешок и понес домой.Дома дед отдал лисенка внучкам. Выпиши ...

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Старый лесник шел по лесу.У лесной тропы он нашел лисью нору.Из норы вылезли лисят??. Лисицы не было. Она ушла за кормом.Старик поймал одного лисенка.Он положил его в мешок и понес домой.Дома дед отдал лисенка внучкам. Выпиши родственные слова. лес лиса

Автор: Гость