Старый лесник шел по лесу.У лесной тропы он нашел лисью нору.Из норы вылезли лисят??. Лисицы не было. Она ушла за кормом.Старик поймал одного лисенка.Он положил его в мешок и понес домой.Дома дед отдал лисенка внучкам. Выпиши ...

Русский язык
Старый лесник шел по лесу.У лесной тропы он нашел лисью нору.Из норы вылезли лисят??. Лисицы не было. Она ушла за кормом.Старик поймал одного лисенка.Он положил его в мешок и понес домой.Дома дед отдал лисенка внучкам. Выпиши родственные слова. лес лиса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес-лесник-лесной Лиса-лисью-лисята-лисицы-лисенка
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