Как решить пример 6 умножить на 800 минус 800 разделить на 8 плюс 2
Математика
Как решить пример 6 умножить на 800 минус 800 разделить на 8 плюс 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6*800)-(800:8)+2=4702
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