Как решить расстояние от деревни до станции 40км. Успеет ли всадник выехавший из деревни, доскакать до станции за 3 часа,если его скорость будет 14 км/ч?
Математика
Как решить расстояние от деревни до станции 40км. Успеет ли всадник выехавший из деревни, доскакать до станции за 3 часа,если его скорость будет 14 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=V*t S=14*3=42 не успеет
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