Как решить расстояние от деревни до станции 40км. Успеет ли всадник выехавший из деревни, доскакать до станции за 3 часа,если его скорость будет 14 км/ч?

Математика

Как решить расстояние от деревни до станции 40км. Успеет ли всадник выехавший из деревни, доскакать до станции за 3 часа,если его скорость будет 14 км/ч?

Автор: Гость