Как решить уравнение 3*(8x+51)=201

Математика
Как решить уравнение 3*(8x+51)=201
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24x+153=201 24x=201-153 24x=48 x= 48/2 x=2 Ответ. 2
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